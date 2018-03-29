Завтра в Украине стартуют масштабные проверки пожарной безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям во исполнение решения правительства завтра начинает масштабные проверки заведений массового скопления людей на предмет выполнения требований безопасности, прежде всего пожарной. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
"Решение, которое мы приняли, дает возможность провести проверки всех мест массового скопления людей - кинотеатров, ТЦ, школ, садиков. В полной координации с местными властями это надо сделать как можно быстрее. Это надо делать дальше системно", - сказал глава правительства.
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Председатель ГСЧС Николай Чечеткин добавил, что проверки будут проходить в формате дополнительной тренировки персонала.
Напомним, 25 марта в России (Кемерово) произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня". По официальной информации РФ трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка, пострадали 79 человек.