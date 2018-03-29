Завтра в Україні стартують масштабні перевірки пожежної безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Державна служба з надзвичайних ситуацій на виконання рішення уряду завтра розпочинає масштабні перевірки закладів масового скупчення людей на предмет виконання вимог безпеки, передусім пожежної. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
“Рішення, яке ми ухвалили, дає можливість провести перевірки всіх місць масового скупчення людей — кінотеатрів, ТЦ, шкіл, садочків. В повній координації з місцевою владо це треба зробити якомога швидше. Це треба робити далі системно”, — сказав глава уряду.
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Голова ДСНС Микола Чечоткін додав, що перевірки будуть відбуватися у форматі додаткового тренування персоналу.
Нагадаємо, 25 березня у Росії (Кемерово) сталася пожежа в торговому центрі “Зимова вишня”. За офіційною інформацією РФ трагедія забрала життя 64 людей, в тому числі 41 дитини, постраждали 79 осіб.