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Завтра будут сдавать ВНО по истории Украины. На тестирование зарегистрировались почти 299 тысяч человек

Киев • УНН

 • 14803 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Завтра, 4 июня 2021 года, состоится внешнее независимое оценивание по истории Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение Минобразования.

Завтра будут сдавать ВНО по истории Украины. На тестирование зарегистрировались почти 299 тысяч человек

Детали

На тестирование по истории Украины зарегистрировались почти 299 тыс. человек. Для участников создано 1262 пункта тестирования.

На задание сертификационной работы по истории Украины для каждого участника будет 150 минут. Тест насчитывает 60 заданий, за правильное выполнение которых можно набрать 94 балла.

Чтобы избежать скопления у входа в пункт тестирования, допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50. В приглашении-пропуске указано промежуток времени, в который участнику/участнице ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска.

Добавим

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешено только при наличии следующих документов:

оригинала сертификата внешнего независимого оценивания,
паспорта или иного документа, серию (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;
приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно должны распечатать с информационной страницы.
Если участник тестирования не сможет предъявить оригинал сертификата, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, его не будет допущено в пункт проведения ВНО.

На тестировании следует иметь с собой:

2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета
бутылочку с питьевой водой без этикетки;
средства индивидуальной защиты, которые участник сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.
Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, что не предусмотренны процедурой тестирования.

Вещи, не предусмотренные процедурой внешнего оценивания, участники оставляют в специально отведенном месте, на которое укажет инструктор в аудитории тестирования.

Напомним

Основная сессия ВНО-2021 началась 21 мая тестированием по химии и проходит с соблюдением всех противоэпидемических правил.

Украинские Национальные Новости

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