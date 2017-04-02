Стало известно, когда суд рассмотрит дело В.Януковича

3 апреля в 16-00 ул. Соломенская, 2А (судья Степан Гладий) будет оглашен полный текст постановления Апелляционного суда.

То есть, в течение 3-8 апреля Оболонский районный суд Киева будет рассматривать уголовное производство по обвинению экс-президента Украины В.Януковича в государственной измене.

Напомним, 14 марта Генпрокуратура передала дело о госизмене В.Януковича в суд.

Впоследствии уголовное производство о госизмене В.Януковича передали в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.

Апелляционный суд Киева 28 марта определил, что уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича будет рассматривать районный суд Киева.

28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 УК.