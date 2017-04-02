Стало известно, когда суд рассмотрит дело В.Януковича

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 28429 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101423 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116856 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175679 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128653 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124038 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116707 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106434 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107479 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103894 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. После объявления полного текста постановления в Апелляционном суде, в течение 5 дней после получения обвинительного акта Оболонский районный суд Киева будет рассматривать уголовное производство по обвинению экс-президента Украины В.Януковича в государственной измене, сообщает УНН.

3 апреля в 16-00 ул. Соломенская, 2А (судья Степан Гладий) будет оглашен полный текст постановления Апелляционного суда.

То есть, в течение 3-8 апреля Оболонский районный суд Киева будет рассматривать уголовное производство по обвинению экс-президента Украины В.Януковича в государственной измене.

Напомним, 14 марта Генпрокуратура передала дело о госизмене В.Януковича в суд.

Впоследствии уголовное производство о госизмене В.Януковича передали в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.

Апелляционный суд Киева 28 марта определил, что уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича будет рассматривать районный суд Киева.

28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 УК.

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