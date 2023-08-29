Завладение аэропортом "Одесса" и его доходами в более 2,5 млрд гривен: под подозрением 5 человек

Детали

Как установило следствие, в 2011 году два известных одесских бизнесмена организовали схему завладения имуществом КП “Международный аэропорт “Одесса”. Для этого зарегистрировали ООО, которое должно было учредить совместное общество с Одесским городским советом (ОГС), с распределением долей 75% и 25% соответственно, с целью получения в собственность и дальнейшей приватизации имущественного комплекса аэропорта стоимостью около 118 млн грн. Получение согласия депутатов ОГС на создание общества обеспечил тогдашний городской голова, рассказав о якобы планах соучредителя инвестировать в развитие аэропорта. Кроме того чиновник совершил служебный подлог, что предоставляло подконтрольному ООО право образовывать совместное с ОГС общество в обход конкурса.

Добавим

В НАБУ отметили, что полученное в совместное пользование имущество аэропорта не подлежало приватизации, поскольку имело общегосударственное значение, обеспечивало выполнение функций пограничного и таможенного контроля. Более более 535 единиц основных средств из 2488 переданных были аэродромными объектами, которые обеспечивают безопасность полетов и не могли быть отчужденными в принципе.

Кроме того, по договору “инвесторы” обязались внести уставный капитал в размере 355 млн грн, построить новый терминал и взлетно-посадочную полосу. Однако большая часть внесенных средств из-за действий участников схемы стала предметом залога и была заблокирована банком, то есть не подлежала использованию. Новый терминал построили за кредит, взятый под залог имущественного комплекса аэропорта, а взлетно-посадочную полосу не начинали строить вообще.

В результате реализации схемы, ее участники завладели имуществом аэропорта на сумму 118 млн грн и доходами от его деятельности в сумме более 2,5 млрд грн.

Сейчас о подозрении сообщили:

двум одесским бизнесменам-соорганизаторам схемы — ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины;

бывшему городскому голове Одессы — ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины;

бывшему и.о. заместителя городского головы Одессы — ч. 5 ст. 191 УК Украины;

директору ООО — ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, добавили в НАБУ.