Завершено расследование в отношении живодеров, которые заморили голодом более 20 животных

"Установлено, что 21-летняя женщина и 30-летний мужчина с 2017 года через платформу онлайн-объявлений в сети "Интернет" под предлогом оказания постоянного убежища животным принимали в свой дом животных: а именно кошек и собак, которые им отдали люди под опеки и содержания", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, проживая в арендованном доме в одном из сел Барышевского района, злоумышленники пренебрегая как существующими общечеловеческими нравственными правилами так и нормами поведения в части отношения к животным, длительное время лишали кошек и собак пищи и воды, в дальнейшем приводило к их истощению и гибели.

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"В результате противоправных действий злоумышленников с октября по ноябрь 2018 года в доме последних обнаружено более 20 трупов животных, причиной смерти которых согласно заключению экспертов стала "алиментарная дистрофия", которая также является фактором, причиной страдания животных перед смертью от голода и жажды", - говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Барышевского отдела Бориспольской местной прокуратуры досудебное расследование завершено. В отношении указанных лиц обвинительный акт по ч. 3 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, совершенное умышленно, из корыстных побуждений, совершенное группой лиц, что привело к гибели более двадцати животных) направлено в суд.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.