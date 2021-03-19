Задержанный в США россиянин признал вину в подготовке кибератаки на Tesla

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“Сегодня гражданин России признал себя виновным в федеральном суде в сговоре с целью поездки в Соединенные Штаты с целью вербовки сотрудника компании в Неваде для участия в схеме по внедрению вредоносного программного обеспечения в компьютерную сеть компании”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что Крючков признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью умышленного повреждения защищенного компьютера, приговор в его деле должен быть вынесен 10 мая.

Кибератака на Tesla

По данным следствия, 27-летний гражданин РФ вместе с предполагаемыми сообщниками пытался в период с 15 июля по 22 августа текущего года подкупить сотрудника компании.

С его помощью он планировал загрузить вредоносное ПО в компьютерную систему компании, которое предположительно позволило бы ему и его сообщникам получить к ней беспрепятственный доступ. По утверждению американских властей, россиянин планировал скачать базу данных этой компании с целью последующего шантажа.

О том, что речь идет о компании Tesla, стало известно в августе прошлого года.

22 августа Крючков был задержан в Лос-Анджелесе и предстал перед окружным судом центрального округа штата Калифорния. Ему предъявили обвинение в сговоре с целью умышленного причинения вреда защищенному компьютеру.