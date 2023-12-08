Затопление тоннеля Киевского метрополитена: в КГГА назвали вероятные причины и озвучили ориентировочные сроки ремонта
Киев • УНН
Мэр Киева Виталий Кличко оценил последствия затопления тоннеля синей ветки метрополитена, обсудив с начальником метрополитена Виктором Брагинским причины и сроки ремонта.
Мэр Киева Виталий Кличко приехал на проблемный участок синей ветки метро. Там он пообщался с руководителем киевского метрополитена Виктором Брагинским о причинах подтопления тоннеля и сроках ремонтных работ, передает УНН.
На просьбу Виталия Кличко сообщить выводы, почему произошло подтопление тоннеля Виктор Брагинский ответил: "Сейчас мы можем только предварительно предполагать, почему это произошло. Есть несколько причин. Первая причина - это генеральный подрядчик некачественно выполнил свои работы, то есть сделал их без тех требований, которые были предусмотрены проектом, а именно гидроизоляция, химзакрепление тоннеля. Второе - это тоннель находится в пойме реки Лыбидь и за оправой тоннеля находится вода. То есть может это Лыбедь дала свой приток. И третье это наши плавуны - сложные геологические условия".
Детали
Сегодня, по словам главы метрополитена, после утреннего часа пик появились новые трещины, в которые просачивается вода. Это уже несет реальную угрозу безопасности перевозки пассажиров.
Сейчас движение поездов происходит от станции "Героев Днепра" до станции "Лыбедская". Также Виктор Брагинский сообщил, что организовано наземное движение, которое полностью дублирует работу метрополитена. Будет задействовано дополнительно 77 автобусов, 20 троллейбусов и три дополнительных маршрута.
В то же время в метро будут бурить скважину для проведения геологического исследования. Первый отчет проведенных работ будет через две недели после получения результатов. После этого над тоннелем будет вырыт котлован, чтобы снаружи увидеть была ли сделана гидроизоляция и химзакрепление. "Это будет через месяца два - три, не раньше. Потому что котлован надо сделать около 20 метров в длину и в ширину более 10 метров",- подытожил Брагинский.
Напомним
Как сообщал УНН, 6 станций на синей ветке киевского метро будут закрыты на полгода, поскольку возникла необходимость срочного ремонта тоннеля.
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Затопление тоннеля Киевского метрополитена: в КГГА назвали вероятные причины и озвучили ориентировочные сроки ремонта
Мэр Киева Виталий Кличко оценил последствия затопления тоннеля синей ветки метрополитена, обсудив с начальником метрополитена Виктором Брагинским причины и сроки ремонта.
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