Затопление тоннеля Киевского метрополитена: расследуют служебную халатность

В связи с подтоплением тоннелей Киевского метрополитена начато досудебное расследование, передает УНН со ссылкой на столичную прокуратуру.

"... в связи с подтоплением тоннелей на участке Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии начато досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст.367 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Детали

Сегодня столичные власти объявили об остановке движения поездов на отрезке между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" Оболонско-Теремковской линии метро. По предварительным данным, указанные обстоятельства возникли в связи с разгерметизацией тоннеля и появлением трещин в его стенах, что привело к подтоплению тоннеля на указанном участке метрополитена.

В прокуратуре добавили, что во время досудебного расследования правоохранителями будут исследованы обстоятельства, которые привели к указанным последствиям. Также в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц КП "Киевский метрополитен" и подрядных организаций, которые строили перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" в пойме реки Лыбедь.