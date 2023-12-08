Затопление тоннеля Киевского метро: общественный транспорт застрял в пробках, цены на такси - взлетели

У столице из-за затопления тоннеля на "синей ветке" метро вызвало пробки, в которых застрял общественный транспорт. Как сообщают Telegram-каналы, цены на такси взлетели, передает УНН.

Как сообщает Труха, все автобусы стоят на Лыбедской.

"В одну сторону ужасная пробка, общественный транспорт не может даже выехать. Именно эти автобусы должны стать альтернативой метро", - говорится в сообщении.

Кроме того, взлетели цены на такси. Как сообщает та же Труха, чтобы доехать с Теремков до Оболони придется заплатить около тысячи гривен.

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