Затопление тоннеля Киевского метро: общественный транспорт застрял в пробках, цены на такси - взлетели

Эксклюзив
Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс
  •  97091 просмотра

Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс

Эксклюзив
В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
  •  110531 просмотра

В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
  •  113987 просмотра

И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

Эксклюзив
Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
  •  112843 просмотра

Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

Эксклюзив
"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
  •  113347 просмотра

"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе

Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
7 декабря  •  146852 просмотра

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
7 декабря  •  152579 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
7 декабря  •  142914 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
7 декабря  •  143128 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
7 декабря  •  142246 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
7 декабря  •  133082 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

Эксклюзив
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
6 декабря  •  142705 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Эксклюзив
Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
6 декабря  •  151925 просмотра

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

Эксклюзив
ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
6 декабря  •  144873 просмотра

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

Эксклюзив
В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
6 декабря  •  132601 просмотра

В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
zatoplenie-tonnelya-kievskogo-metro-obshchestvennii-transport-zastryal-v-probkakh-tseni-na-taksi-vzleteli

Затопление тоннеля Киевского метро: общественный транспорт застрял в пробках, цены на такси - взлетели

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 18:55  •  27580 просмотра

Read in English

Транспорт застрял в пробках, а цены на такси взлетели - с такими последствиями столкнулись киевляне из-за затопления тоннеля на синей ветке столичного метро.

У столице из-за затопления тоннеля на "синей ветке" метро вызвало пробки, в которых застрял общественный транспорт. Как сообщают Telegram-каналы, цены на такси взлетели, передает УНН.

Как сообщает Труха, все автобусы стоят на Лыбедской.

"В одну сторону ужасная пробка, общественный транспорт не может даже выехать. Именно эти автобусы должны стать альтернативой метро", - говорится в сообщении.

Кроме того, взлетели цены на такси. Как сообщает та же Труха, чтобы доехать с Теремков до Оболони придется заплатить около тысячи гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Затопление тоннеля Киевского метрополитена: в КГГА назвали вероятные причины и озвучили ориентировочные сроки ремонта

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Общество
Затоплення тунелю Київського метро: громадський транспорт застряг у заторах, ціни на таксі – злетіли
Flooding of the Kyiv metro tunnel: public transport is stuck in traffic jams, taxi prices soar
Новости по теме

Затопление тоннеля Киевского метро: общественный транспорт застрял в пробках, цены на такси - взлетели

Транспорт застрял в пробках, а цены на такси взлетели - с такими последствиями столкнулись киевляне из-за затопления тоннеля на синей ветке столичного метро.

Общество •   •  27580 просмотра
Затопление тоннеля Киевского метро: общественный транспорт застрял в пробках, цены на такси - взлетели

Состоялось первое заседание Международной коалиции по вопросам возвращения депортированных украинских детей: Зеленский призвал к действиям

Президент Украины Зеленский отметил необходимость срочных действий для возвращения сотен тысяч депортированных украинских детей на первой встрече Международной коалиции. Коалиция имеет целью поддержать репатриацию детей и воссоединение с их семьями.

Политика •   •  29124 просмотра
Состоялось первое заседание Международной коалиции по вопросам возвращения депортированных украинских детей: Зеленский призвал к действиям

С октября из-за коронавируса умерли 343 украинца, среди них два ребенка

В Украине с октября от COVID-19 умерли 343 человека, в том числе двое детей. В Минздраве напоминают, если человек заболел он должен находиться дома и использовать маску в случае необходимости выйти в общественное место.

Здоровье •   •  28857 просмотра
С октября из-за коронавируса умерли 343 украинца, среди них два ребенка

На Таврическом направлении россияне провели 56 боевых столкновений: уничтожено 446 оккупантов

На Таврическом направлении украинские войска отражают вражеские наступления, уничтожив 466 человек личного состава и 20 единиц военной техники противника, несмотря на артиллерийские, авиационные и бронетанковые удары со стороны противника.

Война •   •  31663 просмотра
На Таврическом направлении россияне провели 56 боевых столкновений: уничтожено 446 оккупантов

В Одесской области открыт первый Дия.Центр - Кипер

В Дія. Центре имеется и отдельное место для проведения консультаций по поддержке предпринимательства и есть оборудование для выдачи паспортных документов.

Общество •   •  26243 просмотра
В Одесской области открыт первый Дия.Центр - Кипер

Водопровод для городов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС, завершен почти на 90%

Строительство водопровода для городов, пострадавших от затопления Каховской ГЭС, завершено на 87%, и он будет обслуживать более миллиона человек. Проект реализуется при поддержке USAID и предусматривает проведение комплексного технического аудита.

Общество •   •  25780 просмотра
Водопровод для городов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС, завершен почти на 90%

Амстердам установил ограничение скорости 30 км/ч на 80% городских дорог

На 80% дорог Амстердама будет ограничение скорости в 30 км/ч. Максимальная скорость будет четко указана на каждой улице дорожными знаками.

Новости Мира •   •  20883 просмотра
Амстердам установил ограничение скорости 30 км/ч на 80% городских дорог

Затопление тоннеля Киевского метрополитена: в КГГА назвали вероятные причины и озвучили ориентировочные сроки ремонта

Мэр Киева Виталий Кличко оценил последствия затопления тоннеля синей ветки метрополитена, обсудив с начальником метрополитена Виктором Брагинским причины и сроки ремонта.

Общество •   •  27619 просмотра
Затопление тоннеля Киевского метрополитена: в КГГА назвали вероятные причины и озвучили ориентировочные сроки ремонта

кремль будет использовать спортсменов на Олимпиаде как оружие в пропагандистской войне - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает международное сообщество осудить решение МОК разрешить российским и белорусским спортсменам соревноваться на Олимпийских играх в Париже.

Общество •   •  26730 просмотра
кремль будет использовать спортсменов на Олимпиаде как оружие в пропагандистской войне - Кулеба

Необходимы для вступления в ЕС: Зеленский подписал ряд законов, которые Рада приняла несколько часов назад

Президент Украины Зеленский подписал евроинтеграционные законы, в частности о расширении штата НАБУ и разрешение НАПК проверять имущество, приобретенное до назначения на должность.

Политика •   •  26764 просмотра
Необходимы для вступления в ЕС: Зеленский подписал ряд законов, которые Рада приняла несколько часов назад