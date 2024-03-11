Застройщики обеспечат пострадавших 2 марта одесситов квартирами - Харлов

Большая часть жителей многоэтажки, разрушенной рф 2 марта, получат квартиры от застройщиков. Остальные - будут обеспечены жильём за счет бюджета. Об этом заявил заместитель главы Одесской обладминистрации Александр Харлов, передает УНН.

По итогу коммуникаций большинство пострадавших будут обеспечены квартирами без траты средств из бюджета. Даже не по себестоимости. Это важно – не только экономить, но и призывать людей к сознательности - заявил Харлов.

Напомним, в ночь на 2 марта 2024 года Одесса была атакована российскими дронами Shahed, что привело к частичному разрушению 9-этажного дома в спальном районе. Была разрушена часть подъезда на 18 квартир. В результате удара погибли 12 человек, в том числе 5 детей. Ещё 20 человек пострадали.