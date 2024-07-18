Благотворительный фонд Вадима Столара передал очередную партию из 10 автомобилей в ряд воинских частей, бойцы которых выполняют задачи на передовой. Об этом говорится в сюжете Новини.Live, передает УНН.

"С первых дней полномасштабного вторжения наш Фонд системно помогает военным в рамках проекта "++ для ВСУ". Одним из направлений этого проекта является как раз передача автомобилей. Поэтому мы хорошо знаем, что машины на фронте являются расходным материалом, они нужны постоянно, здесь и сейчас. На этот раз защитники Национальной Гвардии и Вооруженных сил Украины получают от Фонда автомобили Volkswagen T5. Их назначение - это подвоз боеприпасов и медицинская эвакуация. Эти машины поедут в воинские части А3018 - подразделение Нацгвардии "Свобода", А3101 - это также Нацгвардия, А0593, А0501, и в Чеченский батальон им. Шейха Мансура, воюющий на стороне Украины", - рассказала Наталья Приходько, волонтер Фонда.

В свою очередь военные, которые принимали машины, отметили, что такая помощь очень важна, потому что помогает спасать жизни защитников и уничтожать оккупантов.

"От себя лично, от командования, от личного состава подразделения выражаем искренние слова благодарности Фонду Вадима Столара за помощь, которую вы оказываете. Ваш бескорыстный труд на благо Вооруженных Сил способствует защите территориальной целостности и независимости нашего государства", - отметил Максим, заместитель командира одной из воинских частей, которая получила транспорт.

"Мы понимаем, что будущее Украины напрямую зависит от действий наших защитников на фронте, поэтому стремимся оперативно обработать и удовлетворить все их запросы о предоставлении помощи. В частности, когда речь идет о высокотехнологичной технике или автомобилях", - сказал Вадим Столар, основатель Фонда.

Всего с начала полномасштабного вторжения защитники получили от Фонда около 50 тыс. единиц разнообразного военного снаряжения, инструментов и экипировки, 700 единиц высокотехнологичной техники, включая беспилотники и системы борьбы с дронами, 75 пикапов, внедорожников, бронированных автомобилей, виброкатов и моторных лодок и 245 590 порций горячего питания.