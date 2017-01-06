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Зарплата работников сферы здравоохранения в Украине за 2 года выросла всего на 968 грн - статистика

Зарплата работников сферы здравоохранения в Украине за 2 года выросла всего на 968 грн - статистика

Киев • УНН

 • 6774 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. В ноябре 2016 года средняя заработная плата работников сферы здравоохранения составляла 3 тыс. 423 грн по Украине, что на 968 грн больше, чем в ноябре 2014 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины, передает УНН.

В то же время за 3 года зарплата работников сферы здравоохранения в Украине выросла на 1 тыс. 88 грн.

Добавим, что за 5 лет зарплата работников сферы здравоохранения в Украине выросла на 46,7% - или на 1 тыс. 597 грн.

Как сообщал УНН, по словам кандидата технических наук Ю.Коваленко, достойная зарплата врача является основной предпосылкой реформы медицинской отрасли.

Напомним, по словам народного депутата седьмого созыва ВР А.Павловского, лучшие украинские медработники идут работать в частные больницы.

Как сообщал УНН, по словам нардепа О.Мусия, в Госбюджете-2017 не заложено ни копейки на реформирование и развитие медицины.

Напомним, как сообщал УНН, по словам народного депутата К.Яринича, дефицит врачей в Украине составляет почти 30%.

При этом, по словам руководителя Ассоциации частных клиник Украины и владельца МЦ "Клиника Спиженко" Олега Спиженко, потребность в квалифицированных медиках обостряет отсрочку медицинской реформы.

Сейчас, как отметил эксперт, проблема отсутствия молодых и профессиональных кадров стоит не менее остро, чем потребность в привлечении инвестиций.

"На сегодняшний день проблема найти персонал. Даже если будут огромные инвестиции из Израиля или Германии с покушением на строительство городской больницы в Киеве, то у нас не будет не финансовой возможности, именно кадрового потенциала", - отметил О.Спиженко.

Украинские Национальные Новости

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