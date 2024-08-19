"Заработали" на уклонистах более 1 млн долларов: суд арестовал начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК

Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу без возможности внесения залога начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК и их сообщника, подозреваемых в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а также предоставлении взятки. Об этом журналисту УНН рассказала спикер Офиса Генпрокурора Надежда Максимец.

Максимец сообщила, что суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога к начальникам Бориспольского и Бучанского ТЦК и их сообщнику.

Дополнение

Начальники Бориспольского и Бучанского ТЦК, а также их сообщник разоблачены и задержаны на схеме по уклонению от мобилизации - во время обысков у них изъяли более 1 млн долларов.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о начальнике ТЦК Бучанского района Леониде Викочко и начальнике Бориспольского ТЦК Сергее Русине.