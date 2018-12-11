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Заполненность ПХГ Украины газом сократилась до 49%

Киев • УНН

 • 8641 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 9 декабря ноября уменьшился до 15,474 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".

Заполненность ПХГ Украины газом сократилась до 49%

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

В течение суток из ПХГ Украины отобрано 67,36 млн куб. м газа.

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При этом в данных за 9 декабря указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 7,34 млн куб. м, из Венгрии - 6,71 млн куб. м, из Польши - 1,50 млн куб. м газа.

Таким образом, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 49%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщал УНН, 19 октября Кабинет министров Украины одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м.

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