Запорожье подверглось ракетной атаке рф, известно о погибшей и 10 раненых, под завалами могут быть люди - ОВА

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
  •  131168 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

Эксклюзив
У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
  •  180218 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

Эксклюзив
Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
27 декабря  •  199666 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

Эксклюзив
Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  218667 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

Эксклюзив
В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  195288 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

Эксклюзив
Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  199222 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

Эксклюзив
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  186360 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  189156 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  195842 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  178920 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  168483 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Эксклюзив
У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
26 декабря  •  151674 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

Эксклюзив
Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  132986 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

Эксклюзив
Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  129937 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

Эксклюзив
В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
25 декабря  •  139718 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
zaporozhe-podverglos-raketnoi-atake-rf-izvestno-o-pogibshei-i-10-ranenikh-pod-zavalami-mogut-bit-lyudi-ova

Запорожье подверглось ракетной атаке рф, известно о погибшей и 10 раненых, под завалами могут быть люди - ОВА

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 08:15  •  20555 просмотра

Read in English

Запорожье подверглось мощному ракетному обстрелу, в результате которого были повреждены здания, один человек погиб и десять получили ранения

Запорожье утром подверглось вражескому массированному ракетному удару, целями врага стали предприятия города, есть повреждения домов, известно об одном погибшем и 10 пострадавших, под завалами могут быть люди. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

Детали

"Сегодня в период времени с 07:30 по 08:25 военными рф нанесен массированный ракетный удар по Запорожью. Целями врага стали территории нескольких предприятий города", - указал Малашко в Telegram.

По словам главы ОВА, одна из ракет попала по открытой местности, еще одна разрушила частный дом. "Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажки в одном из районов областного центра", - указал он.

К сожалению, на данный момент известно об одной погибшей женщине. Предварительно - 10 пострадавших. Под завалами одного из зданий могут находиться люди

- сообщил Малашко.

На местах, по его словам, работают оперативные службы.

"Одна из вражеских ракет была сбита средствами ПВО в Запорожском районе", - отметил глава ОВА.

Информация о всех местах попаданий, разрушений и пострадавших уточняется, сообщил он.

Ранее

В Минздраве сообщали, что в Запорожье 10 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии. По состоянию на 9:00 было известно, что под завалами одного из зданий остаются люди.  

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Запоріжжя зазнало ракетної атаки рф, відомо про загиблу та 10 поранених, під завалами можуть бути люди - ОВА
Zaporizhzhya suffered a missile attack from Russia, one killed and 10 wounded, people may be under the rubble - OVA
Новости по теме

Запорожье подверглось ракетной атаке рф, известно о погибшей и 10 раненых, под завалами могут быть люди - ОВА

Запорожье подверглось мощному ракетному обстрелу, в результате которого были повреждены здания, один человек погиб и десять получили ранения.

Война •   •  20555 просмотра
Запорожье подверглось ракетной атаке рф, известно о погибшей и 10 раненых, под завалами могут быть люди - ОВА

Ракетный удар по Киевской области: есть раненый и повреждения

В результате российского ракетного удара в Киевской области ранен один человек, повреждены дома и линии электропередач.

Война •   •  23929 просмотра
Ракетный удар по Киевской области: есть раненый и повреждения

Ракетная атака рф на Львов: восемь пострадавших в состоянии средней тяжести - ОВА

В результате ракетного обстрела во Львове на улице Хоткевича восемь человек получили ранения, все они находятся в состоянии средней тяжести.

Война •   •  20808 просмотра
Ракетная атака рф на Львов: восемь пострадавших в состоянии средней тяжести - ОВА

Движение поездов по всем линиям столичного метро восстановлено - Кличко

Мэр Киева Кличко объявил о возобновлении движения поездов на всех линиях метрополитена, метро работает в штатном режиме.

Общество •   •  24014 просмотра
Движение поездов по всем линиям столичного метро восстановлено - Кличко

Никаких плановых отключений не предвидится: в Минэнерго заверили, что информация об отключении света на праздники - фейк

Министерство энергетики Украины опровергает слухи о запланированных отключениях электроэнергии во время новогодних праздников, подтверждая, что никаких перебоев не ожидается.

Общество •   •  20784 просмотра
Никаких плановых отключений не предвидится: в Минэнерго заверили, что информация об отключении света на праздники - фейк

В Днепре в результате атаки рф на роддом пострадавших нет

Российский ракетный удар повредил роддом в Днепре, но никто не пострадал.

Война •   •  19634 просмотра
В Днепре в результате атаки рф на роддом пострадавших нет

Ракетная атака рф на Киев: из-под завалов достали тело погибшего

В результате ракетного обстрела Киева один человек погиб; поисковые работы продолжаются.

Общество •   •  21018 просмотра
Ракетная атака рф на Киев: из-под завалов достали тело погибшего

Повреждены роддом в Днепре и больница в Харькове: Минздрав сообщил о последствиях атаки оккупантов

российские удары повредили больницы в Днепре и Харькове; в результате обстрела одесской школы один человек погиб и семеро, в том числе ребенок, получили ранения.

Война •   •  18923 просмотра
Повреждены роддом в Днепре и больница в Харькове: Минздрав сообщил о последствиях атаки оккупантов

В результате утренней атаки рф в Одесской области погибли два человека - Кипер

В результате российской ракетной атаки на Одессу погибли двое и были ранены 15 человек, в том числе двое детей; пострадали гражданские дома.

Общество •   •  18703 просмотра
В результате утренней атаки рф в Одесской области погибли два человека - Кипер

Ракетная атака рф на Киев: КГВА сообщает о 17 пострадавших

В результате ракетного удара по Киеву пострадали 17 человек.

Война •   •  18583 просмотра
Ракетная атака рф на Киев: КГВА сообщает о 17 пострадавших