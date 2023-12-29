Запорожье подверглось ракетной атаке рф, известно о погибшей и 10 раненых, под завалами могут быть люди - ОВА

Запорожье утром подверглось вражескому массированному ракетному удару, целями врага стали предприятия города, есть повреждения домов, известно об одном погибшем и 10 пострадавших, под завалами могут быть люди. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

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"Сегодня в период времени с 07:30 по 08:25 военными рф нанесен массированный ракетный удар по Запорожью. Целями врага стали территории нескольких предприятий города", - указал Малашко в Telegram.

По словам главы ОВА, одна из ракет попала по открытой местности, еще одна разрушила частный дом. "Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажки в одном из районов областного центра", - указал он.

К сожалению, на данный момент известно об одной погибшей женщине. Предварительно - 10 пострадавших. Под завалами одного из зданий могут находиться люди - сообщил Малашко.

На местах, по его словам, работают оперативные службы.

"Одна из вражеских ракет была сбита средствами ПВО в Запорожском районе", - отметил глава ОВА.

Информация о всех местах попаданий, разрушений и пострадавших уточняется, сообщил он.

Ранее

В Минздраве сообщали, что в Запорожье 10 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии. По состоянию на 9:00 было известно, что под завалами одного из зданий остаются люди.