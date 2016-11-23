Начало государственно-частного партнерства в сфере газа возможно и желательно - В.Кистион

"Начало государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере газодобычи в Украине возможно и желательно, однако только при следующих условиях: во-первых, партнер должен быть реальным инвестором со значительным опытом добычи газа, во-вторых, ключевым условием является то, что партнер-частная компания берет на себя часть рисков (технических, геологических, операционных и т.д.) и сама за это получает часть вознаграждения за увеличение добычи газа, в-третьих, должна быть соблюдена максимальная прозрачность механизма привлечения партнеров государства и публичность процесса", - сказал В.Кистион.

Кроме того, он отметил, что в первую очередь, партнеры должны привлекаться на объекты, которые сейчас не обеспечивают значительную добычу газа для населения или месторождения которые не рассматриваются как приоритетные для добычи газа для населения.

"Основной приоритет в любой сфере, в том числе, и в сфере газодобычи - максимальная выгода для государства Украина и народа Украины. Важно, чтобы новые примеры государственно-частного партнерства в сфере газодобычи не паразитировали на деятельности уже существующих стабильных активов государства, как это было с известными коррупционными схемами договоров совместной деятельности, то есть, когда в объект уже были вложены деньги украинского государства и сняты значительные риски - такие объекты должны эксплуатироваться государством, а частный партнер должен инвестировать в разработку новых проектов.

Итак ГЧП имеет право на жизнь, но в виде венчурных инвестиций в рискованные проекты. Всемирная практика привлечения инвестиций свидетельствует, что венчурные партнеры привлекаются именно на проекты с определенной степенью риска", - отметил В.Кистион.

Напомним, по словам экспертов, без реформирования "Нафтогаза" в Украине никогда не будет европейского газового и нефтяного рынка.

А образование независимого оператора ГТС ускорит формирование конкурентной среды на газовом рынке.

Также напомним, по словам эксперта Д.Марунича, руководство "Нафтогаза" блокирует реформирования компании.