Запасы газа в ПХГ Украины упали до 15,8 млрд куб. м
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 3 декабря уменьшился до 15,887 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.
В течение суток с ПХГ Украины отобрано 82,99 млн куб. м газа.
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При этом в данных за 3 декабря указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 7,35 млн куб. м, из Венгрии - 7,35 млн куб. м, из Польши - 1,49 млн куб. м газа.
Таким образом, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 51%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Как сообщал УНН, 19 октября Кабинет министров Украины одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м.