Вместо шишек - использованные шприцы, жители Дубно обнаружили свалку опасных отходов

По ее словам, в сосновом лесу была обнаружена свалка больничных матрасов, шприцев и других медицинских отходов.

"Решили сегодня мы с детьми запастись природным материалом на изготовление елочных украшений и поехали на Райбольницу, на так называемую палестину, где растут сосны, ведь думали, что там обязательно соберем полный рюкзак шишек, но то, что мы увидели не укладывается в голове!!! Матрасы, которые там валяются явно с больничных коек и земля под соснами покрыта чем угодно, но не шишками. Неужели это никто не может контролировать??? Там столько шприцев!!! Столько всего!!! Страшно!!!", - написала она.

Напомним, незаконную свалку медицинского мусора обнаружили и в Киевской области.

Также, свалку шприцов обнаружили и в Кропивницком.

По данным экологов, напряженную ситуацию в сфере опасных отходов обостряет мораторий на проверки. Отсутствие контроля привело к распространению мошенников на рынке и недобросовестного поведения утилизаторов.