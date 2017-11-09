Вместо шишек - использованные шприцы, жители Дубно обнаружили свалку опасных отходов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В одном из лесных массивов города Дубно, Ровенской области, под открытым небом обнаружено свалку медицинских отходов. Об этом в социальной сети Facebook сообщила пользователь Ольга Кукшеева, передает УНН.
По ее словам, в сосновом лесу была обнаружена свалка больничных матрасов, шприцев и других медицинских отходов.
"Решили сегодня мы с детьми запастись природным материалом на изготовление елочных украшений и поехали на Райбольницу, на так называемую палестину, где растут сосны, ведь думали, что там обязательно соберем полный рюкзак шишек, но то, что мы увидели не укладывается в голове!!! Матрасы, которые там валяются явно с больничных коек и земля под соснами покрыта чем угодно, но не шишками. Неужели это никто не может контролировать??? Там столько шприцев!!! Столько всего!!! Страшно!!!", - написала она.
Напомним, незаконную свалку медицинского мусора обнаружили и в Киевской области.
Также, свалку шприцов обнаружили и в Кропивницком.
По данным экологов, напряженную ситуацию в сфере опасных отходов обостряет мораторий на проверки. Отсутствие контроля привело к распространению мошенников на рынке и недобросовестного поведения утилизаторов.