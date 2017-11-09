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Замість шишок - використані шприци, жителі Дубно виявили звалище небезпечних відходів

Київ • УНН

 • 17941 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. В одному з лісових масивів містечка Дубно, що на Рівненщині, просто неба виявлено звалище медичних відходів. Про це у соціальній мережі Facebook повідомила користувач Ольга Кукшеєва, передає УНН.

За її словами, в сосновому лісі було виявлено звалище лікарняних ліжок, шприців та інших медичних відходів.

“Вирішили сьогодні ми з дітками запастися природним матеріалом на виготовлення ялинкових прикрас і поїхали на Райлікарню, на так звану палестину, де ростуть сосни,адже думали,що там обов’язково назбираємо повний рюкзак шишок,але те, що ми побачили не вкладається в голові!!! Матраци, які там валяються явно з лікарняних ліжок і місця під соснами вкрите чим завгодно, але не шишками. Невже це ніхто не може контролювати???Там стільки шприців!!!Стільки всього!!!Аж страшно!!!”, — написала вона.

Нагадаємо, незаконне звалище медичного сміття було виявлено і на Київщині.

Також, звалище шприців було виявлено і у Кропивницькому.

За даними екологів, напружену ситуацію у сфері небезпечних відходів загострює мораторій на перевірки. Відсутність контролю призвела до поширення шахраїв на ринку та недобросовісної поведінки утилізаторів.

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