Залужный поздравил воинов с Днем Сухопутных войск ВСУ: "Вы - надежная основа украинской армии"

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил боевых побратимов и сестер с Днем Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, назвав военнослужащих "надежной основой украинской армии", пишет УНН.

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"Дорогие боевые побратимы и сестры. С Днем Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Второй год подряд мы отмечаем этот день в условиях большой войны, защищая страну от российского вражеского нашествия. Вы - надежная основа украинской армии. Крепкий щит и острое копье, беспощадно уничтожает противника! Вы знаете цену каждого клочка украинской земли. Ваша несокрушимая воля и мужество является гордостью нашего государства", - сказал Залужный.

Главнокомандующий поблагодарил каждого воина, который защищает страну в составе Сухопутных войск, защищая родной дом и будущее наших детей.

"С вами память и слава наших погибших побратимов. С вами верность стране, долгу и присяге", - добавил Залужный.

Напомним

Сегодня, 12 декабря, все украинцы отмечают День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины - основной ударной силы в противодействии российской агрессии. Событие было основано, согласно указу президента в 1997 году. Президент Зеленский поздравил Сухопутные войска Украины с их днем, почтив солдат за храбрость.