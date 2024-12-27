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Закупленное в 2023 году медоборудование до сих пор не используется - причины

Закупленное в 2023 году медоборудование до сих пор не используется - причины

Киев  •  УНН

 • 5502 просмотра

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Минздрав в 2023 году закупил 44 единицы дорогостоящего медоборудования, но по состоянию на ноябрь 2024 года работают только 2 из них. Счетная палата обнаружила системные проблемы с распределением и установкой техники.

В 2023 году Министерство здравоохранения (Минздрав) закупило для медицинских учреждений 44 единицы дорогостоящего оборудования для диагностики и лечения, в частности, рака.

Об этом сообщает Счетная палата, передает УНН

Однако, по состоянию на ноябрь 2024 года, из них в эксплуатацию введено только две единицы, или 4,5% от общего количества. 

В 2023 году Минздрав через Государственное предприятие «Медицинские закупки Украины» за средства государственного бюджета впервые централизованно закупил дорогостоящее медицинское оборудование для учреждений здравоохранения, которые обеспечивают оказание медицинской помощи военнослужащим и / или онкологической медицинской помощи. В частности, было приобретено 15 инновационных систем линейных ускорителей, 28 магнитно-резонансных томографов (1,5 Тесла и 3 Тесла) и стоматологический компьютерный томограф

- говорится в сообщении.


Минздрав впервые централизованно закупил медоборудование на 1,6 миллиарда гривен. Поставки должны были быть завершены в 2023 году, однако реализация затянулась до 2024-го. К ноябрю 2024 года медучреждения получили только половину оборудования, но в работу оно так и не вступило.

Аудит выявил ряд проблем

Высокостоимостное медицинское оборудование не было вовремя введено в эксплуатацию из-за ряда организационных проблем в Минздраве и ГП «Медицинские закупки Украины»:

Не проводился надлежащий сбор и анализ информации о потребностях медицинских учреждений в таком оборудовании;

Процесс закупки содержал существенные недостатки;

Минздрав не определил четких критериев для распределения приобретенного оборудования между медучреждениями.

Счетная палата зафиксировала следующие нарушения:

Оборудование, которое не соответствовало требованиям по типу и количеству, было распределено между двумя учреждениями здравоохранения;

Оборудование поступило в учреждения, где не были готовы помещения для его установки, и Минздрав не принял никаких решений по решению этой проблемы;

В некоторых заведениях оборудование хранилось в условиях, которые могли повлиять на его работоспособность.

Кроме того, было зафиксировано несколько случаев перераспределения оборудования между медицинскими учреждениями, а также изменения в условиях договоров, которые затягивали сроки поставки. Это свидетельствует о системных проблемах в организации процесса закупок и принятии управленческих решений.

В результате, несмотря на значительные расходы государственных средств, медицинские учреждения не используют новое оборудование, и граждане продолжают оставаться без доступа к медицинским услугам, которые могли бы быть предоставлены благодаря этому оборудованию.

Хотя закупки позволили сэкономить бюджетные средства (например, линейные ускорители оказались на 47% дешевле, чем планировалось), значительная часть оборудования так и не дошла до пациентов:

Обязать областные администрации обеспечить медицинские учреждения, которым передали линейные ускорители, дополнительным оборудованием для их введения в эксплуатацию;

Обеспечить завершение подготовки помещений для установки линейных ускорителей и МРТ в медицинских учреждениях.

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Министерству здравоохранения нужно:

Разобраться в причинах задержек с введением дорогостоящего оборудования в эксплуатацию и принять меры для ускорения этого процесса;

Определить четкие правила и критерии для распределения медоборудования между медицинскими учреждениями.

ГП «Медицинские закупки Украины» должно сделать следующее:

Создать подразделение, которое будет контролировать правильность оформления документов по оплате и поставке оборудования по контрактам, с ответственностью за нарушения;

Обеспечить контроль за правильностью оценки тендерных предложений и ответственность за ошибки в этом процессе.

Минздрав сообщил, что будет работать над исправлением проблем с медико-техническими требованиями к оборудованию, а ГП «Медицинские закупки Украины» пообещало более тщательно контролировать документы, чтобы обеспечить правильность поставок и качество медоборудования.

Отчет и решение Счетной палаты будут направлены Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины и объектам контроля, а также опубликованы на официальном веб-сайте института

- подытожили в сообщение.

Напомним,

УНН писал, что с 1 января государственные медучреждения смогут предоставлять платные услуги. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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