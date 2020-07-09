Закон о вступлении без ВНО для абитуриентов с оккупированных территорий передали на подпись Зеленскому

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Закон №3734 "О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц со временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей", закон передан на подпись Президенту. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные на сайте Верховной Рады.

Так, в графе "Дата и состояние прохождения" указано, что закон возвращен с подписью главы ВР и передан на подпись Президенту 8 июля.

Закон вносит изменения в закон "О высшем образовании", которые расширят возможности для вступления в учреждения высшего образования поступающих со временно оккупированной территории и населенных пунктов на линии соприкосновения, а также других отдельных категорий лиц.

Закон вводит возможности поступления по вступительным экзаменам в пределах установленных квот для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория и территория населенных пунктов на линии соприкосновения, во все высшие учебные заведения. На сегодня поступление по квоте предусмотрено только для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория АР Крым и города Севастополя, в уполномоченных учреждений высшего образования.

В частности, статья 44 Закона "О высшем образовании" дополнена положением о том, что для лиц, местом жительства которых является ОРДЛО, территория населенных пунктов на линии соприкосновения, временно оккупированная территория Крыма и Севастополя, по их желанию обеспечивается бесплатное обучение со стипендиальным обеспечением на подготовительных курсах высших учебных заведений продолжительностью до одного года с последующим поступлением в учреждения высшего образования как внутренне перемещенных лиц.

Напомним, что 3 июля ВР приняла президентский законопроект о вступлении без ВНО для абитуриентов с оккупированных территорий.

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