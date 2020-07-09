Закон о вступлении без ВНО для абитуриентов с оккупированных территорий передали на подпись Зеленскому

КИЕВ. 9 июля. УНН. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Закон №3734 "О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц со временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей", закон передан на подпись Президенту. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные на сайте Верховной Рады.