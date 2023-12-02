Заключенный крымский журналист третий месяц остается без лекарств от сердечной недостаточности
Киев • УНН
Амет Сулейманов, заключенный крымский журналист, уже три месяца не имеет жизненно важных лекарств для сердца после того, как посылка его жены не была доставлена в его тюрьму в россии. Без этих лекарств его здоровье под угрозой.
Осужденный рф гражданский журналист из Крыма Амет Сулейманов, страдающий артериальной и митральной недостаточностью сердца, уже третий месяц остается без соответствующих лекарств - посылку от его жены с нужными медикаментами не доставили в тюрьму №2 Владимирской области рф. Об этом сообщило общественное объединение "Крымская солидарность", передает УНН.
Как рассказала активистам жена Сулейманова Лиля Люманова, сразу после того, как стало известно местонахождение ее мужа, она собрала посылку, в которой был запас лекарств, шприцев и таблеток на два месяца. Но в конце ноября Лиля Люманова получила посылку назад.
"По треку я отслеживала весь путь этой посылки. Почтальон пытался передать ее в место назначения, после был отчет о неудачном вручении. Все эти лекарства - это даже не лечение, а поддержка его (Амета Сулейманова) сердца. Мне неизвестно, почему посылки не приняли. И я еще больше переживаю за состояние здоровья Амета, когда смотрю на препараты, которых он лишился", - цитирует Люманову "Крымская солидарность".
По данным Крым.Реалии, о причинах отказа в передаче посылки не уточняется, ФСИН рф также ситуацию не комментирует.
В 2021 году российский суд приговорил Амета Сулейманова к 12 годам заключения по "делу Хизб ут-Тахрир".
Сулейманов три года находился под домашним арестом по состоянию здоровья. Журналист страдает от артериальной и митральной недостаточности сердца, ему необходимо срочно сделать операцию по замене сердечного клапана.
6 апреля этого года Амета Сулейманова взяли под стражу и отвезли в изолятор. По последним данным адвоката Эмиля Курбединова, Сулейманов испытывает постоянные головные и сердечные боли.
Заключенный крымский журналист третий месяц остается без лекарств от сердечной недостаточности
Амет Сулейманов, заключенный крымский журналист, уже три месяца не имеет жизненно важных лекарств для сердца после того, как посылка его жены не была доставлена в его тюрьму в россии. Без этих лекарств его здоровье под угрозой.
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