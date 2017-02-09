Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве выросла на 8,3%

$41.190.15
45.550.30
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 7568 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 50089 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 116397 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 121950 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 132787 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 150953 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 161946 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 124633 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139289 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190043 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
65%
Популярные новости

Бои продолжаются: контратака ВСУ возле Шевченко, продвижение окупантов возле трех населенных пунктов

7 апреля, 21:37 • 7522 просмотра

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 9716 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 11514 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 9536 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 11957 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 7578 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 195026 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 250329 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 451886 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 404007 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 29782 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 29313 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 43872 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 66049 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 73042 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве выросла на 8,3%

Киев • УНН

 • 12129 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. За 3 дня 6-й недели, с 6 по 8 февраля, в столице зарегистрировали 14 289 больных гриппом и ОРВИ по сравнению с 13 099 за аналогичный период на прошлой неделе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве выросла на 8,3%

За 3 дня 6-й недели, с 6 по 8 февраля, в столице зарегистрировали 14 289 больных гриппом и ОРВИ по сравнению с 13 099 за аналогичный период на прошлой неделе. Так, наблюдается рост заболеваемости на 8,3% за счет детского населения.

"За указанный период заболели 10 117 детей против 8 866 - рост на 12,4%, в частности, рост заболеваемости среди детей до 1 года на 9,6%, от 1 до 4 лет - на 11,0%, от 5 до 9 лет - на 12,8%, от 10 до 14 лет - на 16,1%, от 15 до 17 лет - на 7,1%, а среди школьников - на 13,9%. Стоит заметить, что количество заболевших гриппом и ОРВИ среди взрослых уменьшилось на 1,5%", - отметил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, за отчетный период в лечебные учреждения госпитализировали 160 человек, в том числе 111 детей.

"Сейчас в связи с отсутствием более 20% учащихся из-за заболевания гриппом и ОРВИ в трех школах Днепровского и Деснянского районов частично (покласово) приостановлен учебно-воспитательный процесс", - отметил заместитель главы КГГА.

Он также напомнил, что руководители учебных заведений имеют право принимать решения о приостановлении учебно-воспитательного процесса при отсутствии 20% детей от общего количества учащихся по причине заболевания гриппом и респираторными заболеваниями как на уровне школы, так и на уровне класса. К принятию такого решения рекомендуется привлекать родительские комитеты и прислушиваться к ним.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе в Украине от гриппа умер один человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев
Brent
$64.85
Bitcoin
$79,448.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.33
Золото
$3,028.55
Ethereum
$1,577.14