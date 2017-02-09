Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве выросла на 8,3%

За 3 дня 6-й недели, с 6 по 8 февраля, в столице зарегистрировали 14 289 больных гриппом и ОРВИ по сравнению с 13 099 за аналогичный период на прошлой неделе. Так, наблюдается рост заболеваемости на 8,3% за счет детского населения.

"За указанный период заболели 10 117 детей против 8 866 - рост на 12,4%, в частности, рост заболеваемости среди детей до 1 года на 9,6%, от 1 до 4 лет - на 11,0%, от 5 до 9 лет - на 12,8%, от 10 до 14 лет - на 16,1%, от 15 до 17 лет - на 7,1%, а среди школьников - на 13,9%. Стоит заметить, что количество заболевших гриппом и ОРВИ среди взрослых уменьшилось на 1,5%", - отметил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, за отчетный период в лечебные учреждения госпитализировали 160 человек, в том числе 111 детей.

"Сейчас в связи с отсутствием более 20% учащихся из-за заболевания гриппом и ОРВИ в трех школах Днепровского и Деснянского районов частично (покласово) приостановлен учебно-воспитательный процесс", - отметил заместитель главы КГГА.

Он также напомнил, что руководители учебных заведений имеют право принимать решения о приостановлении учебно-воспитательного процесса при отсутствии 20% детей от общего количества учащихся по причине заболевания гриппом и респираторными заболеваниями как на уровне школы, так и на уровне класса. К принятию такого решения рекомендуется привлекать родительские комитеты и прислушиваться к ним.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе в Украине от гриппа умер один человек.