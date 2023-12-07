Захватил ребенка в заложники во время оккупации Черниговщины: суд вынес приговор российскому оккупанту
Киев • УНН
Российский военнослужащий был приговорен к 12 годам лишения свободы за похищение 15-летнего парня с целью получения военной информации от его матери, украинской военной. Мальчика удерживали в плохих условиях и угрожали его матери.
Российский военнослужащий приговорен к 12 годам лишения свободы за похищение 15-летнего парня в одном из сел Черниговского района во время оккупации. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 19 марта 2022 года российские военные похитили 15-летнего парня в одном из сел Черниговского района. Они удерживали парня, чтобы заставить мать - военнослужащую ВСУ предоставить сведения о местах дислокации украинских военных подразделений.
"Представители государства-агрессора осуществляли психологическое давление на женщину. Систематически звонили ей и присылали сообщения с угрозами совершить физическое насилие в отношении сына. Кроме того, заставляли его записывать голосовые сообщения, которые далее отправлялись матери", - говорится в сообщении прокуратуры.
Парня держали в ненадлежащих санитарных условиях в гаражных и подсобных помещениях.
"Захват и содержание ребенка в качестве заложника прямо запрещено международным гуманитарным правом", - отметили в прокуратуре.
Напомним
Суд москвы вынес первый приговор офицерам, которые не смогли отразить украинский ракетный удар, в результате чего погибли семь оккупантов и было уничтожено 15 единиц техники.
Захватил ребенка в заложники во время оккупации Черниговщины: суд вынес приговор российскому оккупанту
Российский военнослужащий был приговорен к 12 годам лишения свободы за похищение 15-летнего парня с целью получения военной информации от его матери, украинской военной. Мальчика удерживали в плохих условиях и угрожали его матери.
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