Захватил ребенка в заложники во время оккупации Черниговщины: суд вынес приговор российскому оккупанту

Российский военнослужащий приговорен к 12 годам лишения свободы за похищение 15-летнего парня в одном из сел Черниговского района во время оккупации. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 19 марта 2022 года российские военные похитили 15-летнего парня в одном из сел Черниговского района. Они удерживали парня, чтобы заставить мать - военнослужащую ВСУ предоставить сведения о местах дислокации украинских военных подразделений.

"Представители государства-агрессора осуществляли психологическое давление на женщину. Систематически звонили ей и присылали сообщения с угрозами совершить физическое насилие в отношении сына. Кроме того, заставляли его записывать голосовые сообщения, которые далее отправлялись матери", - говорится в сообщении прокуратуры.

Парня держали в ненадлежащих санитарных условиях в гаражных и подсобных помещениях.

"Захват и содержание ребенка в качестве заложника прямо запрещено международным гуманитарным правом", - отметили в прокуратуре.

Напомним

Суд москвы вынес первый приговор офицерам, которые не смогли отразить украинский ракетный удар, в результате чего погибли семь оккупантов и было уничтожено 15 единиц техники.