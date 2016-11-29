Защита А.Ефремова обжаловала решение о продлении ареста

"Обжаловали (в апелляционном суде решение суда о продлении ареста для А.Ефремова - ред.) на прошлой неделе", - сказал адвокат.

Напомним, 24 ноября Печерский райсуд Киева продлить меру пресечения экс-нардепу Партии регионов Александру Ефремову в виде ареста еще на 60 суток, до 22 января 2017 г.

30 июля 2016 г. следователи Генеральной прокуратуры Украины совместно с СБУ задержали А.Ефремова в аэропорту "Борисполь".

Его подозревают в совершении ряда уголовных преступлений, а именно: в завладении имуществом "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением, по ч.5 ст.191 УК Украины; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины с нарушением Конституции, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям, по ч.3 ст.110 УК Украины; в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации "ЛНР", по ч.1 ст.258-3 УК Украины.