Задолженность по закупкам Минобороны достигла 193 млрд грн: замминистра обороны Юрий Джигир объясняет, как она возникает и почему это не "зрада"

Дебиторская задолженность Министерства обороны на 1 января 2024 года увеличилась в 10 раз по сравнению с задолженностью в начале 2022 года - до 193,1 млрд грн. А просроченная дебиторская задолженность достигла 51,5 млрд грн. Заместитель министра обороны Юрий Джигир отметил в статье для Forbes, что на самом деле это деньги, которые кто-то задолжал Минобороны за непоставленный товар, и объяснил, почему сумма долгов растет, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, дебиторка, которая в основном возникает, если вы покупаете что-то с предоплатой, - неотъемлемая часть закупок оружия. Если бюджет на оружие растет, вместе с ним растет дебиторка, ведь увеличивается количество контрактов и авансовых платежей.

Отмечается, что большая часть дебиторской задолженности на начало января этого года (141,6 млрд грн) - это "текущая дебиторка". "Реальный пример: мы заказали и оплатили 70% аванса за определенные образцы беспилотников и зенитно-ракетных комплексов корабельного базирования, поставки которых будут в 2025 году. С одним из иностранных поставщиков заключен контракт на строительство двух кораблей класса "корвет" для ВМС ВСУ. Первый запланировано поставить в декабре 2024-го, второй - в 2027 году. Так что дебиторка за эти законтрактованные дроны, ЗРК и корабли будет "тянуться" за Минобороны еще более года, 10 месяцев и три года соответственно. Это не идеальная, но приемлемая ситуация", - объясняется в статье Джигира.

Если поставка авансированного товара не происходит в оговоренный срок, как отмечается, дебиторская задолженность превращается в просроченную. И это одна из сфер, на которой сосредоточено пристальное внимание аудиторов министерства.

"Мы зашли в февраль 2022-го с 3,1 млрд грн просроченной дебиторки. За год ее объем вырос до 58 млрд грн. Собственно новая просроченная задолженность за 2022 год выросла на 56,3 млрд грн, но еще 1,7 млрд грн - так и остались непогашенными от "наследства" до полномасштабного вторжения", - указывается в статье чиновника.

Просроченная дебиторская задолженность Минобороны Фото пресс-служба Минобороны

Такая аномально большая цифра, как отмечается, была по крайней мере частично вызвана шоковыми обстоятельствами первых месяцев полномасштабного вторжения рф. "Реагировать нужно было быстро, поэтому учесть все рычаги финансового контроля при закупке и авансировании поставок оружия было трудно. Но какими бы ни были причины и обстоятельства тех решений, это не повод не возвращать задолженность", - указано в статье Джигира.

Перед Минобороны после определенной стабилизации и приспособления к активным боевым действиям, как сообщается, встало две задачи: решать "унаследованную" проблему просроченной дебиторки и бесперебойно обеспечивать военных техникой и вооружением с учетом "работы над ошибками".

Погашение просроченной дебиторки

Как указано, если просроченную дебиторку не погасить, она накапливается из года в год. Погашение может происходить в три этапа, на каждом из которых возможно решение проблемы.

"Первая задача - выявить случаи, когда поставки задерживаются по объективным причинам, а добропорядочность поставщика не вызывает сомнений. Вариант разорвать такие контракты и требовать возврата денег часто не имеет смысла. У производителей действительно могут случаться сложности со своевременными поставками, в частности, это касается украинского производства", - говорится в статье Джигира.

Иногда, несмотря на задержку, как отмечается, контракт остается очень выгодным. "Реальный пример: у одного из поставщиков по объективным причинам замедлился темп поставок, и вместо полугода поставки товара растянутся на три. Но соотношение качества и цены - уникальное, и производитель настроен изготовить товары при любых условиях. Поэтому Минобороны ждет погашения этой дебиторки, поскольку поставки продолжаются, а закупить такие же товары выгоднее и раньше у альтернативного поставщика невозможно", - пояснили в материале.

Указано, что в более проблемных случаях Минобороны решает ситуацию путем переговоров и медиации. Это регулируемый и прозрачный процесс, который помогает сэкономить время и избежать судебной волокиты. "Максимально использовать такие возможности - наша вторая задача", - сказано в статье заместителя главы МОУ.

В некоторых случаях контрагенты, как сообщается, добровольно уплачивают задолженность еще до подачи иска, в других - уже во время рассмотрения судебного дела. Но до вынесения судебного решения, потому что в процессе соглашаются оплатить задолженность.

"За 2023 год в порядке медиации национальные поставщики добровольно уплатили Минобороны 3,18 млрд грн задолженности, а иностранные - $1,2 млн и €180 500 штрафных санкций", - отмечается в сообщении.

"Третья задача - защита интересов Минобороны в судах. В судебную плоскость переходим, когда исчерпаны другие возможности решить проблему. В течение 2023 года вынесено 11 судебных решений в пользу Минобороны о взыскании просроченной дебиторской задолженности на 3,7 млрд грн. Еще в 44 решениях суд удовлетворил исковые требования Минобороны о взыскании штрафных санкций за нарушение договоров на 1,2 млрд грн. Продолжается представительство Минобороны еще в 11 делах в национальных судах и самопредставительство в двух арбитражных процессах в Международном коммерческом арбитражном суде против иностранных контрагентов", - сообщается в статье Джигира.

Как отмечается, в течение 2023 года удалось погасить 77% унаследованной с шокового 2022 года просроченной дебиторки (это 43,3 млрд грн). Непогашенными остаются 13 млрд грн, но большинство этих дел (на 10,4 млрд грн) уже в судах. Еще 2,2 млрд грн - в процессе досудебного урегулирования, а остальные - 0,4 млрд грн - расценены нами как нерисковая задолженность, которая будет со временем погашена.

Динамика просроченной дебиторки Минобороны Фото пресс-служба Минобороны

"В 2024 год Минобороны зашло с этими непогашенными 13 млрд грн, вместе с которыми до сих пор тянутся непогашенные в 2021-м 1,7 млрд грн. А также с 36,8 млрд грн - новой просроченной дебиторкой, образованной уже в 2023-м. Общий объем всей просроченной дебиторки на начало января составил 51,5 млрд грн", - сказано в статье замминистра.

Просроченная дебиторская задолженность Минобороны на 31 декабря 2023 года

Сумма просроченной дебиторки за 2023 год, как сообщается, снижается - "в условиях новых соглашений мы учли опыт 2022-го". "Просроченная дебиторка уменьшилась почти втрое в процентном соотношении от бюджета оборонных закупок (11% в 2023 году против 32% в 2022-м). То есть процент просроченной дебиторки снижается на фоне значительного роста самих закупок", - отмечается в статье Джигира.

Просроченная дебиторка как доля от оборонных закупок Фото пресс-служба Минобороны

"Структура просроченной дебиторки, образованной в течение 2023 года, дает нам шанс на урегулирование: за январь она уменьшилась на 8,3 млрд грн. Более половины долга (21 млрд грн) в процессе досудебного урегулирования, еще часть (4,9 млрд грн) - это нерискованные обязательства. Остальные дела - в судах", - говорится в материале.

"Теперь о сложном. Все равно поставки задерживаются, возникают судебные процессы. Новые 2,7 млрд грн просроченной дебиторки подрядчики создали за январь (большая часть ее уже разбирается в досудебном порядке). Объем этих проблем снижается - учли предыдущий опыт, должным образом заключаем обоснованные плановые контракты. Но еще есть над чем работать", - указывается в статье чиновника.

"Сейчас важно не отвлекаться на цифры, за которыми на самом деле нет "зрады", и сосредоточить усилия и общественный надзор на тех проблемах, где действительно нужно усилить качество закупок", - подытоживается в статье Джигира.