Задержка американской помощи "не является трагедией"- Данилов
Киев • УНН
Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, утверждает, что оборонная помощь от США поступит, и любая задержка после Рождества не должна рассматриваться как трагедия.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что по крайней мере часть военного финансирования от США "обязательно будет выделена". Если американскую помощь примут позже Рождества - то не стоит делать из этого трагедию", сказал Данилов в комментарии BBC News, пишет УНН.
Детали
Как заверил Данилов, помощь от США на оборону Украине будет одобрена, хотя и не стал называть сумму, на которую Киев может рассчитывать.
"Если случится так, что мы получим подарок к Рождеству, мы будем счастливы", - сказал секретарь СНБО и добавил: "Но если это произойдет чуть позже, то не стоит делать из этого трагедию".
Отвечая на вопрос, проиграет ли Украина войну, если прекратится помощь США, он отказался рассматривать такую возможность, потому что "правда на нашей стороне".
"Уничтожит ли путин нас на глазах у всего человечества? Будет ли он убивать наших детей, наших женщин, наших стариков? И весь мир будет смотреть на это с закрытыми глазами? Тогда возникает вопрос: в каком мире мы живем?", - отметил секретарь СНБО.
Напомним
Президент Украины Зеленский находится с рабочим визитом в США. Сегодня он встретится с американским лидером Джо Байденом, также выступит перед сенаторами.
Ранее министр иностранных дел Украины Кулеба выразил оптимизм после переговоров с госсекретарем США Блинкеном относительно получения помощи от Конгресса США перед Рождеством.
Задержка американской помощи "не является трагедией"- Данилов
Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, утверждает, что оборонная помощь от США поступит, и любая задержка после Рождества не должна рассматриваться как трагедия.
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