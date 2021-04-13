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Запрет коллекторам угрожать должникам: закон официально опубликован

Запрет коллекторам угрожать должникам: закон официально опубликован

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Закон № 1349-ІХ, регулирующий коллекторскую деятельность и призванный защитить должников от действий недобросовестных коллекторов, опубликован в парламентской газете "Голос Украины" от 13 апреля, передает УНН.

Детали

Этот закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности" вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу, за исключением отдельных пунктов.

Документ вводит четкие правила поведения как для кредиторов, так и для коллекторов при урегулировании проблемной задолженности.

Документ устанавливает требования к кредитодателям и коллекторским компаниям, в частности:

  • соблюдать этическое поведение с должником;
  • информировать его в случае привлечения коллекторской компании или уступки права требования новому кредитору;
  • заключать договоры только с компаниями, включенными в реестр коллекторских компаний, который ведет НБУ;
  • контролировать действия привлеченных коллекторских компаний. За несоблюдение этих требований предусмотрены штрафы.

Также документ устанавливает требования к взаимодействию с потребителем (или его представителем) при урегулировании просроченной задолженности. В частности, во время первого общения кредитор или коллекторская компания должны сообщить свое наименование, имя и фамилию представителя, правовое основание для обращения и размер просроченной задолженности, а по требованию потребителя - также предоставить соответствующие документы в течение семи рабочих дней.

НБУ получает полномочия контролировать соблюдение банками, другими финансовыми учреждениями и коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.

Что было ранее

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об урегулировании коллекторской деятельности. Верховная Рада приняла его 19 марта.

К слову

НБУ постоянно получает жалобы от граждан на действия коллекторов. Поэтому, Нацбанк объяснил украинцам, как действовать в случае угроз. Отмечается - если вы лично не давали разрешение на использование вашего телефона, финансовая компания и коллекторы нарушают законодательство. Правонарушением считаются и угрозы.

Для своей защиты нужно как минимум знать название коллекторской компании, представители которой к вам звонят. Если самостоятельно решить ситуацию не получается, нужно обратиться с заявлением в НБУ, Уполномоченному ВРУ по правам человека или в суд, советуют в Нацбанке.

Украинские Национальные Новости

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