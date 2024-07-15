Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило признаки декларирования недостоверных сведений у народного депутата Украины на более 5,8 млн грн. Эти факты установлены по результатам полной проверки его декларации за 2021 год, передает УНН со ссылкой на НАПК.

По данным Агентства, народный избранник не указал сведения об имеющемся финансовом обязательстве, возникшем у него по результатам заключения договора купли-продажи корпоративных прав на 4,8 млн грн, а также об осуществленном разовом расходе в размере 500 тыс. грн в качестве оплаты за проживание в апартаментах отеля на Мальдивах.

Кроме того, были выявлены расхождения между размерами фактически осуществленных разовых расходов на погашение имеющихся у него обязательств на более 400 тыс. грн.

По результатам проверки НАПК составило обоснованное заключение по ч. 2 ст. 366-2 УКУ (внесение заведомо недостоверных сведений в декларации).

По результатам рассмотрения обоснованного заключения Генеральным прокурором начато уголовное производство. Досудебное расследование осуществляет Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Добавим

И хотя в сообщении НАПК не указано имя нардепа, но на сайте Агентства есть сведения о проверке декларации Александра Фельдмана. В справке есть упоминание о недостоверных сведениях на 5,8 млн грн.

Напомним

НАПК за первое полугодие 2024 года завершило 206 проверок по новому риск-ориентированному подходу. Выявлено недостоверных сведений на почти 664 млн грн, необоснованных активов на 14,4 млн грн и признаков незаконного обогащения на 38,3 млн грн. В компетентные органы направлено 84 обоснованных вывода и 4 материала - в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.