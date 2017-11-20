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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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14:39 • 85838 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 100571 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100648 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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При использовании пальмового масла в "молочке" нардепы предлагают штрафовать на 3 тыс. грн

При использовании пальмового масла в "молочке" нардепы предлагают штрафовать на 3 тыс. грн

Киев  •  УНН

 • 8661 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. За производство и реализацию молочных продуктов с содержанием пальмового масла нардепы предлагают ввести административную ответственность и штрафовать предпринимателей. Об этом говорится в соответствующем законопроекте №3871, зарегистрированном в ВРУ, передает УНН.

В пояснительной записке к документу, в частности, отмечается, что согласно Закону Украины "О молоке и молочных продуктах" в производстве традиционных молочных продуктов "запрещается использовать жиры и белки немолочного происхождения, различные стабилизаторы и консерванты".

Однако, производители пренебрегают этим запретом, особенно в части использования пальмового масла.

Поэтому законопроектом предусматривается наложение штрафа на владельцев таких предприятий-нарушителей в размере от двадцати до ста необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 до 1700 гривен).

Если нарушение повторится в течение года еще раз, то штраф уже будет достигать от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 до 3400 грн)

Напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, на сегодня уровень фальсификации молочного рынка Украины превышает 50%. С целью удешевления производства продуктов питания, недобросовестный производитель использует пальмовое масло вместо животных жиров.

Добавим, в центре экспертиз ТЕСТ убеждены, что в пищевой промышленности уместно частичное ограничение применения пальмового масла.

Украинские Национальные Новости

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