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За використання пальмової олії в "молочці" нардепи пропонують штрафувати на 3 тис. грн

Київ • УНН

 • 8664 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. За виробництво та реалізацію молочних продуктів з вмістом пальмової олії нардепи пропонують ввести адміністративну відповідальність та штрафувати підприємців. Про це йдеться у відповідному законопроекті №3871, що зареєстрований у ВРУ, передає УНН

У пояснювальній записці до документу, зокрема, зазначається, що згідно Закону України "Про молоко та молочні продукти" у виробництві традиційних молочних продуктів "забороняється використовувати жири та білки немолочного походження, різноманітні стабілізатори і консерванти".

Однак, виробники нехтують цією забороною, особливо в частині використання пальмової олії.

Тому законопроектом передбачається накладення штрафу на власників таких підприємств-порушників у розмірі від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 1700 гривень).

Якщо порушення повториться протягом року ще раз, то штраф уже сягатиме від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 грн)

Нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, на сьогодні рівень фальсифікації молочного ринку України перевищує 50%. З метою здешевлення виробництва продуктів харчування, недобросовісний виробник використовує пальмову олію замість тваринних жирів.

Додамо, у центрі експертиз ТЕСТ переконані, що у харчовій промисловості доречне часткове обмеження застосування пальмової олії. 

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