За год в Украине сделали 16 тысяч тонн тортов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Украине в прошлом году произвели 16 тысяч 231 тонну тортов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
В прошлом году по сравнению с 2017 годом производство тортов увеличилось на 2%. При этом в годовом измерении (декабрь 2018-го к декабрю 2017 года) тортов начали делать меньше на 3,5%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эрдоган подарил Порошенко на день рождения именинный торт
Пирожных в Украине в прошлом году произвели на 2,8% по сравнению с 2017 годом - 9 тысяч 180 тонн. В годовом измерении (декабрь 2018-го к декабрю 2017 года) производство пирожных возросло на 2,9%.
Данные приведены в натуральном выражении; без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, производство шоколада в Украине нарастили на 18%.