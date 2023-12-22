За ними охотились давно: Данилов о трех уничтоженных вражеских Су-34
Киев • УНН
Данилов поздравил украинских военных, которые сбили три российских Су-34, отметив, что длительное преследование этих самолетов-нарушителей привело к их недавнему сбиванию.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов поздравил причастных к уничтожению трех вражеских самолетов Су-34 на Южном направлении и сообщил, что "охота" за ними началась еще давно. Об этом он сказал в эфире "Украинского радио", передает УНН.
Сейчас можно открыть небольшую тайну, что охота за ними была долгий промежуток времени, потому что эти самолеты мешали и делали опасность для наших воинов и я искренне поздравляю всех, кто в этом принимал участие. Идеальный результат
Напомним,
Сегодня, в полдень, силы противовоздушной обороны сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на Южном направлении.
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За ними охотились давно: Данилов о трех уничтоженных вражеских Су-34
Данилов поздравил украинских военных, которые сбили три российских Су-34, отметив, что длительное преследование этих самолетов-нарушителей привело к их недавнему сбиванию.
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