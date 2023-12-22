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За ними охотились давно: Данилов о трех уничтоженных вражеских Су-34

Киев  •  УНН

22 декабрь 2023, 14:43  •  3885 просмотра

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Данилов поздравил украинских военных, которые сбили три российских Су-34, отметив, что длительное преследование этих самолетов-нарушителей привело к их недавнему сбиванию.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов поздравил причастных к уничтожению трех вражеских самолетов Су-34 на Южном направлении и сообщил, что "охота" за ними началась еще давно. Об этом он сказал в эфире "Украинского радио", передает УНН.

Сейчас можно открыть небольшую тайну, что охота за ними была долгий промежуток времени, потому что эти самолеты мешали и делали опасность для наших воинов и я искренне поздравляю всех, кто в этом принимал участие. Идеальный результат

 - отметил Данилов.

Напомним,

Сегодня, в полдень, силы противовоздушной обороны сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на Южном направлении. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Такого давно не было: Игнат об уничтожении сразу трех российских Су-34 на Южном направлении

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
За ними полювали давно: Данілов про три знищенні ворожі Су-34
They have been hunted for a long time: Danilov on three downed enemy Su-34s
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За ними охотились давно: Данилов о трех уничтоженных вражеских Су-34

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