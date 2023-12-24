За минувшие сутки оккупанты обстреляли 23 населенных пункта Запорожской области: повреждены дома и инфраструктура

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли 23 населенных пункта Запорожской области 158 раз. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко, пишет УНН.

Детали

Как сообщил глава ОГА, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 158 ударов по 23 населенным пунктам Запорожской области. Враг обстрелял из РСЗО Малую Токмачку и атаковал 43 беспилотниками Широкое, Гуляйполе, Железнодорожное, Новодаровку, Новоандреевку, Новоданиловку, Малиновку, Гуляйпольское, Роботино, Чаривне, Полтавку и Малые Щербаки.

114 артобстрелов пришлись по территории Орехова, Левадного, Роботино, Белогорья, Малиновки, Преображенки, Пятихаток, Плавней, Каменского, Степного и других прифронтовых городов и сел, - сообщил Малашко.

По его словам, поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших.

Напомним

За прошедшие сутки российские войска совершили минувшие сутки российские войска совершили 88 обстрелов, выпустив 425 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, БПЛА и авиации, из них - 2 ракетных. По Херсону выпустили 71 снаряд. Погибли четыре человека, ранены - девять, среди них ребенок.