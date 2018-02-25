За прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. За прошедшие сутки враг провел 4 прицельных обстрелов по позициям ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
“На Луганском направлении, в вечернее время, российские наемники снова грубо нарушили Минские договоренности и применили артиллерийские системы калибра 152-мм по окрестностям населенного пункта Подлесное. С 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по нашим позициям вблизи Крымского. С гранатометов и стрелкового оружия — обстреливал защитников Лобачева, а из стрелкового оружия захватчики провоцировали украинских воинов у Станицы Луганской”, — говорится в сообщении.
На Донецком направлении нарушений режима тишины зафиксировано не было.
“В целом, за минувшие сутки зафиксировано 4 обстрелы укреплений Вооруженных Сил Украины российско-оккупационными подразделениями. В результате этих враждебных действий ни один украинский защитник не пострадал”, — сообщили в штабе.