За прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. За прошедшие сутки враг провел 7 прицельных обстрелов по позициям ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
“На Луганском направлении противник вел огонь из 120-мм минометов по нашим позициям вокруг населенного пункта Луганское, а из минометов калибра 82-мм, гранатометов и зенитной установки — по защитниках Счастья”, — указано в сообщении.
Также отмечается, что: “На Донецком направлении основная вооруженная активность противника зафиксирована на Приазовье. В этом районе захватчики применили 120-мм минометы неподалеку Павлополя и Широкино. Также у Павлополя оккупанты стреляли из вооружения танка, БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, семь мин калибра 120-мм разорвались вблизи наших опорных пунктов в пригороде Марьинки”.
“В целом, за минувшие сутки, агрессор совершил 7 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал”, — сообщили в штабе.