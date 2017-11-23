За прошедшие сутки в зоне АТО трое украинских воинов получили ранения и боевые травмы

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 10566 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 24169 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 32206 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 31938 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 98913 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 86777 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 96569 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 123982 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 115887 просмотра

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За прошедшие сутки в зоне АТО трое украинских воинов получили ранения и боевые травмы

Киев  •  УНН

 • 38054 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать режим тишины и вели прицельные обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, в том числе и из оружия, запрещенной минского договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении враг из 120-мм минометов вел огонь по оборонным укреплениям украинских защитников у Троицкого. В вечернее время обстрелян опорные пункты сил АТО у Катериновки, Новоалександровки и Лобачева. С применением вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов пророссийские боевики нарушали перемирие в пригороде Попасной. Из стрелкового оружия беспокоили наших защитников вблизи Луганского.

На Донецком направлении, противник вел минометный огонь в районе Павлополя. На подступах к Авдеевке и Каменки незаконные вооруженные формирования обстреливали наши оборонительные укрепления из гранатометов и легкого пехотного вооружения.

В общем, за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения противник совершил 12 прицельных обстрелов наших позиций. В ответ украинские военнослужащие 9 раз подавляли огневую активность оккупанта из оружия не запрещенной минского договоренностями.

В результате вражеских обстрелов двух военнослужащих сил АТО ранены, еще один получил боевую травму.

Украинские Национальные Новости

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