За прошедшие сутки в зоне АТО трое украинских воинов получили ранения и боевые травмы

На Луганском направлении враг из 120-мм минометов вел огонь по оборонным укреплениям украинских защитников у Троицкого. В вечернее время обстрелян опорные пункты сил АТО у Катериновки, Новоалександровки и Лобачева. С применением вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов пророссийские боевики нарушали перемирие в пригороде Попасной. Из стрелкового оружия беспокоили наших защитников вблизи Луганского.

На Донецком направлении, противник вел минометный огонь в районе Павлополя. На подступах к Авдеевке и Каменки незаконные вооруженные формирования обстреливали наши оборонительные укрепления из гранатометов и легкого пехотного вооружения.

В общем, за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения противник совершил 12 прицельных обстрелов наших позиций. В ответ украинские военнослужащие 9 раз подавляли огневую активность оккупанта из оружия не запрещенной минского договоренностями.

В результате вражеских обстрелов двух военнослужащих сил АТО ранены, еще один получил боевую травму.