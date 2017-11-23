За прошедшие сутки в зоне АТО трое украинских воинов получили ранения и боевые травмы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать режим тишины и вели прицельные обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, в том числе и из оружия, запрещенной минского договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
На Луганском направлении враг из 120-мм минометов вел огонь по оборонным укреплениям украинских защитников у Троицкого. В вечернее время обстрелян опорные пункты сил АТО у Катериновки, Новоалександровки и Лобачева. С применением вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов пророссийские боевики нарушали перемирие в пригороде Попасной. Из стрелкового оружия беспокоили наших защитников вблизи Луганского.
На Донецком направлении, противник вел минометный огонь в районе Павлополя. На подступах к Авдеевке и Каменки незаконные вооруженные формирования обстреливали наши оборонительные укрепления из гранатометов и легкого пехотного вооружения.
В общем, за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения противник совершил 12 прицельных обстрелов наших позиций. В ответ украинские военнослужащие 9 раз подавляли огневую активность оккупанта из оружия не запрещенной минского договоренностями.
В результате вражеских обстрелов двух военнослужащих сил АТО ранены, еще один получил боевую травму.