За минувшие сутки в зоне АТО ранены 5 украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. За минувшие сутки зоне проведения АТО пророссийские боевики 46 раз обстреляли позиции украинских военных. 5 наших воинов ранены, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
На Мариупольском направлении с 82 миллиметровых минометов оккупанты обстреливали Водяное, а из гранатометов и стрелкового оружия обстреляны Марьинка, Широкино, Талаковка, Чермалык, Павлополь и Гнутово. По Широкино огонь вела БМП противника.
На Донецком направлении - из минометов различных калибров обстреливали Зайцево, Авдеевку и Луганское. С гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по Красногоровке, Авдеевке и Опытному. По Луганскому огонь вела БМП противника.
На Луганском направлении - в районе Сизого боевики применили БМ-21 Град. Из минометов неоднократно вели огонь по Троицкому, а из гранатометов по Станице Луганской и Новозвановке. По Новозвановке оккупанты вели огонь и из противотанковых управляемых ракетных комплексов. По Троицкому огонь вел снайпер.
За минувшие сутки произошло 46 обстрелов.
Пятеро наших военных ранены.