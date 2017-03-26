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За минувшие сутки в зоне АТО обошлось без погибших

Киев • УНН

 • 8675 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 81 раз обстреляли позиции ВСУ, передает УНН со повиланням на ВВС.

Наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на Мариупольском направлении, где враг активно использовал оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Позиции под Водяным и Чермалыком противник накрывал огнем ствольной артиллерии калибра 122 мм, применял пулеметы и гранатометы различных систем. Защитников Широкино и Павлополя, подразделения российско-оккупационных войск обстреливали из минометов калибра 120 мм, а по защитникам Широкино, Павлополя, Водяного, Талаковки и Красногоровки - из минометов калибра 82 мм. Под Новотроицким, Широкино и Водяным проявляли активность вражеские снайперы. Защитников Широкино обстреливали из зенитной установки ЗУ-23-2, а Красногоровки - с противотанкового ракетного комплекса. По защитникам Маринкы вел огонь танк.

На Донецком направлении наибольшую активность враг проявлял во Авдеевке, Новгородскому, Опытному и Троицкому. На протяжении всех суток позиции наших защитников враг обстреливал из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и из минометов калибра 120 мм и 82мм. Вблизи населенных пунктов Зайцево и Пески, зафиксировано применение врагом стрелкового оружия и минометов калибра 82 мм. С крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем противник обстреливал опорные пункты в Невельском и Каменкой.

На Луганщине горячее всего было под Новозвановкой, где враг применял гранатометы, пулеметы и минометы калибра 82мм.
Для снижения огневой активности врага, подразделения сил АТО открывали огонь.

За сутки ранены шесть военнослужащих сил АТО, еще двое получили боевые травмы.

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