За минувшие сутки в зоне АТО обошлось без погибших

Наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на Мариупольском направлении, где враг активно использовал оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Позиции под Водяным и Чермалыком противник накрывал огнем ствольной артиллерии калибра 122 мм, применял пулеметы и гранатометы различных систем. Защитников Широкино и Павлополя, подразделения российско-оккупационных войск обстреливали из минометов калибра 120 мм, а по защитникам Широкино, Павлополя, Водяного, Талаковки и Красногоровки - из минометов калибра 82 мм. Под Новотроицким, Широкино и Водяным проявляли активность вражеские снайперы. Защитников Широкино обстреливали из зенитной установки ЗУ-23-2, а Красногоровки - с противотанкового ракетного комплекса. По защитникам Маринкы вел огонь танк.

На Донецком направлении наибольшую активность враг проявлял во Авдеевке, Новгородскому, Опытному и Троицкому. На протяжении всех суток позиции наших защитников враг обстреливал из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и из минометов калибра 120 мм и 82мм. Вблизи населенных пунктов Зайцево и Пески, зафиксировано применение врагом стрелкового оружия и минометов калибра 82 мм. С крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем противник обстреливал опорные пункты в Невельском и Каменкой.

На Луганщине горячее всего было под Новозвановкой, где враг применял гранатометы, пулеметы и минометы калибра 82мм.

Для снижения огневой активности врага, подразделения сил АТО открывали огонь.

За сутки ранены шесть военнослужащих сил АТО, еще двое получили боевые травмы.