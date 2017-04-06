За минувшие сутки двое украинских воинов получили ранения - штаб АТО

“Провокационные обстрелы позиций сил АТО не прекращаются. Несмотря на все договоренности, российско-террористические подразделения режима „Тишины“ не соблюдают. За минувшие сутки зафиксировано 29 обстрелов позиций украинских защитников”, — говорится в сообщении.

Наибольшую огневую активность противник проявлял у Мариуполя. С минометов калибра 82мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по позициям наших войск в районе Красногоровки. По опорным пунктам вблизи Павлополь и Водяного — из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Марьинки обстреливал из гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Новотроицкого, Красногоровки и Водяного активно действовали вражеские снайперы.

На Донецком направлении наибольшее количество обстрелов было зафиксировано в Авдеевке, защитников которой враг в течение суток неоднократно накрывал огнем минометов калибра 82мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Зайцевого и Песков противник обстреливал из пулеметов и стрелкового оружия, а также по украинским воинам вели огонь вражеские снайперы.

На Луганском направлении, из минометов калибра 120 мм, были обстреляны позиции вблизи Сизого, а с станковых противотанковых гранатометов враг вел огонь по защитникам Новоалександровки.

"Несмотря на вооруженные провокации, украинские военнослужащие строго соблюдали режим “Тишины “и огонь в ответ не открывали”, — добавили в штабе.

За минувшие сутки двое украинских воинов получили ранения.