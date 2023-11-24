За экс-главу Госспецсвязи Юрия Щиголя внесли 25 млн гривен залога

За бывшего главу Госспецсвязи Юрия Щиголя внесли в размере 25 млн гривен, передает УНН со ссылкой на информированный источник.

За Щиголя внесли залог в размере 25 млн гривен

- сообщил собеседник УНН.

Ранее

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу с возможностью внесения залога объемом 25 млн грн экс-главу Госспецсвязи Юрия Щиголя, которого подозревают в деле о завладении 62 млн грн.

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САП и НАБУ сообщили о подозрении главе Госспецсвязи, его заместителю и другим в завладении более 62 млн грн.

Кабмин в тот же день уволил руководство Госспецсвязи - главу ведомства Юрия Щиголя и его заместителя Виктора Жору.