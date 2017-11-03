За сутки в АТО получил ранения один украинский военный

"В результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, один боец ​​получил ранения во время обстрелов наших позиций неподалеку Гнатовки", - сказал А.Лысенко.

Он отметил, что военнослужащего безотлагательно эвакуировали в военный медицинский госпиталь в Покровске.

"Сейчас его жизни ничего не угрожает", - отметил спикер.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ.