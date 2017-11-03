За добу в АТО отримав поранення один український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Минулої доби у зоні проведення АТО поранення зазнав один український військовий, загиблих серед бійців Збройних сил України немає. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН.
"Внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, один боєць зазнав поранень під час обстрілів наших позицій неподалік Гнатівки", - сказав А.Лисенко.
Він зазначив, що військовослужбовця невідкладно евакуювали до військового медичного шпиталю у Покровську.
"Наразі його життю нічого не загрожує", - зазначив речник.
Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 16 разів обстріляли позиції ЗСУ.