За 11 месяцев 2017 года строительная отрасль выросла почти на 23% - Парцхаладзе
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. По итогам января-ноября 2017 предприятия Украины выполнили строительных работ на сумму 84,4 млрд грн, индекс строительной продукции по отношению к аналогичному периоду 2016 составил 122,5%. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу чиновника.
"По данным Государственной службы статистики за 11 месяцев этого года предприятия уже выполнили строительные работы почти на 85 млрд грн. Объемы строительства выросли на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В течение всего 2017 строительная отрасль демонстрирует стабильный рост. Думаю, что по итогам года результаты тоже будут положительными", - сказал он.
В разрезе регионов, наибольший рост за 11 месяцев продемонстрировали Житомирская (145,2%), Кировоградская (141,3%), Одесская (140,3%) области и Киев (131,3%). Снизили темпы строительства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Волынская, Закарпатская, Луганская и Сумская области.
По итогам отчетного периода индекс строительства инженерных сооружений составил 127,6%, зданий - 118%. Новое строительство, реконструкция и техническое переоcнащення составляли 74,8% от общего объема выполненных строительных работ, капитальный и текущий ремонты - 15,4% и 9,8% соответственно.
Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестирована в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.
Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016 более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В целом холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом. По первым итогам 2017 компания введет в эксплуатацию более 300 тыс. квадратных метров.