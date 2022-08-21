Из 20 ракет россии только одна попадает в военный объект, остальные летят в гражданские – СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Из 20-ти ракет, которые россия выпускает по Украине, только одна попадает в военный объект, остальные – в гражданские. Такие данные в Telegram приводит СБУ, сообщает УНН.
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"Лишь каждый 20-й ракетный удар рф был нанесен по военному объекту, остальные 19 – попадали в жилые дома, школы, больницы, университеты", – говорится в сообщении.
Напомним
20 августа украинские военные сбили возле Днепра четыре российские ракеты "Калибр".