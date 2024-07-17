Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов прокомментировал слова главы ГУР Кирилла Буданова, который заявлял, что есть проблемы, которые имеют тенденцию к обострению, но катастрофической ситуации относительно угрозы наступления с Севера пока нет. По его словам, информация и обстановка активно меняются, что требует постоянных корректив в формах подачи информации. Об этом Юсов заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Информация и ситуация активно меняется. И когда мы говорим о форме подачи информации, интервью уважаемым печатным изданиям, которые выходят впоследствии через несколько недель и позже после факта проведения интервью, то конечно надо делать определенные поправки и коррективы. Данное интервью брали тогда, когда активные действия были на Харьковском направлении и враг продолжал свою наступательную операцию. Украинские Силы безопасности и обороны по Харьковщине сломали планы врага и по другому северному направлению. Но действительно угроза там остается - сказал Юсов.

Он подчеркнул, что оккупанты не будут оставлять попыток дестабилизировать ситуацию, отвлекать силы и средства украинских Сил безопасности и обороны.

Поэтому да, в этом контексте этот вопрос актуален. Мы говорим о российско-украинских границах, мы говорим о северном направлении - добавил Юсов.

Также он рассказал, что разведчики видят активность вражеских ДРГ на отдельных участках северной границы и попытки ротации, изменения, пополнения подразделений, которые понесли значительные потери в живой силе и технике.

Конечно, Силы безопасности и обороны Украины за этим внимательно наблюдают, готовятся и проводят активные контрмеры - резюмировал Юсов.

Напомним

Глава ГУР МО Кирилл Буданов подтвердил существование проблем, имеющих тенденцию к обострению, но заверив, что катастрофической ситуации пока нет.

Эти комментарии он сделал после вопроса журналиста о возможном влиянии планов кремля мобилизовать 300 тысяч россиян на следующие действия на востоке и севере.