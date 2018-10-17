Юлия Тимошенко приняла участие в юбилейном заседании Римского клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в среду, 17 октября, участвует в юбилейном заседании Римского клуба, посвященном 50-летию организации, передает УНН со ссылкой на пресс-службу партии .
На мероприятие, которое проходит в Риме (Италия), собралось более 400 признанных международных авторитетов и высокопоставленных гостей со всего мира, чтобы обсудить насущные проблемы, стоящие перед планетой и человечеством.
На открытии саммита организаторы персонально поздравили Юлию Тимошенко.
"Мне очень приятно представлять Украину на таком мощном собрании мировых интеллектуалов", - написала лидер "Батькивщины" на своей странице в Facebook.
Римский клуб - это одна из самых авторитетных неправительственных организаций, объединяющая ведущих интеллектуалов мира. За полвека своего существования Клуб подготовил более 40 докладов, которые определяли глобальные направления развития человечества. Рекомендациями Римского клуба пользуются крупнейшие мировые компании, профильные ассоциации и правительства государств.
"Рекомендации Римского клуба в значительной мере были учтены при подготовке нашего" Нового курса ", - отметила Юлия Тимошенко.
На сегодняшней конференции Римский клуб выбрал новых Сопрезидент.
"Я поздравила их с особым удовольствием. Потому что они - женщины! Это Мамфела Рамфель из ЮАР и Сандрин Диксон-Деклев из Бельгии ", - сообщила председатель партии.
Вместе с лидером "Батькивщины" участие в работе саммита принимает председатель комитета ВР по вопросам прав человека Григорий Немыря.