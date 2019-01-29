Юлия Тимошенко вместе с военными почтила подвиг Героев Крут

"Эти 500 юношей тогда, 101 год назад, получили весомую украинскую победу - моральную. Потому что именно здесь они родили силу нашего духа, нашей славу, несокрушимость украинской нации и способность противостоять любым врагам ", - отметила лидер" Батькивщины "возле Мемориала памяти Героев Крут.

Бой под Крутами Юлия Тимошенко назвала величественной победой, которая вошла в историю нашей страны и сегодня дает нам силу: "101 год назад наши ребята здесь, под Крутами, показали, как бороться за Украину".

Однако, как отметила политик, пока эта борьба не завершена.

"Сегодня у меня стоят наши герои, которые в то же трагическое время начала войны, оккупации стали нас с вами, наших детей, внуков, наше государство", - сказала лидер "Батькивщины", вспоминая обо всех украинский, которые сейчас защищают нашу государство от российского агрессора.

Со своей стороны военные, которые также почтили память Героев Крут на месте боя на Черниговщине, отметили, что они поддерживают Юлию Тимошенко и видят ее настоящим национальным лидером.

"Мы лично приняли решение поддержать нашего президента, а также Верховного главнокомандующего ВСУ - Юлию Тимошенко", - сказал киборг, председатель Всеукраинского союза собратьев Украины Михаил Миньо.

Его поддержал и Сергей Смаглий (ушел на фронт добровольцем в 60 лет, заместитель командира реактивного дивизиона, 93 бригада): "Я поддерживаю Юлию Тимошенко с 2002 года. Если надо отдать жизнь, я знаю, что мы готовы ... Настоящие военные поддерживают Юлию Тимошенко. Я могу сказать это за свою бригаду, которая сейчас стоит под Авдеевка ".

Юлия Тимошенко в очередной раз подчеркнула: получение мира в Украине сегодня возможно при условии мощной армии, членства в НАТО и возвращение к гарантиям Будапештского меморандума. Она напомнила, что в 1994 году Украина отказалась от третьего по мощности в мире ядерного потенциала в обмен на гарантии безопасности и территориальной целостности.

"Наша задача: во-первых, привлечь всех, кто давал Украине гарантии в 1994 году, к реальным, весомых международных переговоров. Мы добьемся, чтобы гаранты выполнили свои гарантии, в Украину пришел настоящий мир, а не его иллюзия. И я знаю, что так будет ", - подчеркнула лидер" Батькивщины ".

Юлия Тимошенко вместе с военными и киборгами возложила цветы к Мемориалу памяти Героев Крут и развернула самый большой флаг Украины.